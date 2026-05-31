Число задержанных во время футбольных беспорядков во Франции выросло до 780 человек

Во Франции в ходе беспорядков, начавшихся после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, задержали 780 человек. Об этом сообщил глава французского МВД Лоран Нуньес, передает AFP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

По словам министра, число задержанных на 32% больше, чем в прошлом году — тогда после победы ПСЖ по стране также прокатились беспорядки. В этом году по всей Франции были развернуты около 22 тыс. полицейских, из них 57 получили ранения в столкновениях с толпой, сообщил глава МВД. В этом году участилось использование фейерверков против сотрудников правоохранительных органов, отметил он.

Господин Нуньес отметил, что 219 участников беспорядков пострадали, в том числе восемь человек получили серьезные травмы. Министр также заявил, что за ночь в пятнадцати городах произошли кражи и грабежи. Случаи насилия были зафиксированы в 71 муниципалитете.

Как отмечает AFP, прокуратура Парижа сообщила, что один молодой человек серьезно пострадал при нападении с ножом, предположительно связанным с ограблением. Также сообщалось о смерти мотоциклиста в возрасте около 20 лет, который врезался в бетонные блоки на съезде с кольцевой автодороги.

Вчера вечером ПСЖ в финале Лиги чемпионов обыграл лондонский «Арсенал». Команда выиграла турнир второй год подряд. Ранее сообщалось о 416 задержаниях, 283 из которых пришлись на Париж.

Подробнее о беспорядках в Париже — в репортаже «Ъ» «Праздник победы прошел со слезами на глазах».