Число задержанных во время футбольных беспорядков во Франции выросло до 780 человек

Во Франции в ходе беспорядков, начавшихся после победы футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов, задержали 780 человек. Об этом сообщил глава французского МВД Лоран Нуньес, передает AFP.

По словам министра, число задержанных на 32% больше, чем в прошлом году — тогда после победы ПСЖ по стране также прокатились беспорядки. В этом году по всей Франции были развернуты около 22 тыс. полицейских, из них 57 получили ранения в столкновениях с толпой, сообщил глава МВД. В этом году участилось использование фейерверков против сотрудников правоохранительных органов, отметил он.

Господин Нуньес отметил, что 219 участников беспорядков пострадали, в том числе восемь человек получили серьезные травмы. Министр также заявил, что за ночь в пятнадцати городах произошли кражи и грабежи. Случаи насилия были зафиксированы в 71 муниципалитете.

Как отмечает AFP, прокуратура Парижа сообщила, что один молодой человек серьезно пострадал при нападении с ножом, предположительно связанным с ограблением. Также сообщалось о смерти мотоциклиста в возрасте около 20 лет, который врезался в бетонные блоки на съезде с кольцевой автодороги.

Вчера вечером ПСЖ в финале Лиги чемпионов обыграл лондонский «Арсенал». Команда выиграла турнир второй год подряд. Ранее сообщалось о 416 задержаниях, 283 из которых пришлись на Париж.

Подробнее о беспорядках в Париже — в репортаже «Ъ» «Праздник победы прошел со слезами на глазах».

Фотогалерея

Празднование победы ПСЖ в Лиге чемпионов переросло в столкновения с полицией

ПСЖ выиграл Лигу чемпионов второй год подряд: финальный матч против «Арсенала» в Будапеште закончился 1:1, а в серии пенальти победили парижане. После финального свистка в Париже и других городах Франции начались массовые празднования, часть которых переросла в столкновения с полицией, поджоги и погромы

Основные беспорядки произошли в Париже на Елисейских Полях, в районе Триумфальной арки и окрестностях стадиона «Парк де Пренс». Около 40 тыс. человек смотрели финал на больших экранах у стадиона, еще около 20 тыс. собрались на Елисейских Полях

По данным МВД Франции, всего были задержаны 416 человек по стране, из них 283 — в Париже и агломерации. Семь полицейских получили ранения, один из них был тяжело ранен

Власти заранее готовились к беспорядкам: по стране мобилизовали около 22 тыс. силовиков, в том числе 8 тыс. в Париже; также задействовали около 2,5 тыс. пожарных

Были повреждены автомобили и витрины, велосипеды и мусорные баки, а в полицию бросали пиротехнику, бутылки и другие предметы. Были зафиксированы случаи мародерства

Париж уже проходил через это после первой победы ПСЖ в ЛЧ в 2025 году: тогда по Франции задержали более 500 человек, были сотни пострадавших и два погибших

В Париже часть толпы запускала файеры и фейерверки, нападала на полицейских, громила магазины и поджигала уличные объекты. AP сообщало о попытке атаковать полицейский участок в 8-м округе Парижа

Около 150 человек пытались прорваться на стадион «Парк де Пренс». Полиция оттеснила их, применяя слезоточивый газ и спецсредства

Празднование победы ПСЖ в Лиге Чемпионов

Пожарный тушит огонь во время беспорядков в Париже

