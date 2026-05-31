Минобороны Израиля сообщило о захвате крепости крестоносцев

Глава Израиля Исраэль Кац сообщил захвате крепости крестоносцев Бофор в Ливане. Соответствующий пост он написал в социальной сети X.

По словам господина Каца, речь идет о высоте к северу от реки Литани в Ливане. Ее министр называет одной из важнейших стратегических точек для защиты населенных пунктов в Галилее и обеспечения безопасности израильских ВС.

«По указанию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и по моему указанию Армия обороны Израиля расширила маневры в Ливане, пересекла реку Литани и захватила хребет Бофор»,— подчеркнул Исраэль Кац. На прикрепленных к посту кадрах видно, что над средневековым замком развеваются флаги Израиля и пехотной бригады «Голани».

В 1982 году Бофор был захвачен ЦАХАЛ в рамках операции «Мир в Галилее». Израильские военные обустроили в самом замке и на прилегающей территории базу, построили фортификационные сооружения. В 2000 году армия Израиля взорвала укрепления и бункеры и покинула базу, после чего Бофор перешел под контроль «Хезболлы».

28 мая господин Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ расширить контроль над территорией сектора Газа до 70%. Во время пресс-конференции один из слушателей воскликнул, что Израилю стоит занять всю территорию эксклава, на что глава правительства сказал, что работа в этом направлении ведется. Как писало агентство Reuters, сейчас Израиль занимает 64% территории сектора Газа.