В порту Таганрога потушили пожар

Пожар в порту Таганрога, который произошел из-за атаки БПЛА, был потушен, сообщила мэр города Светлана Камбулова. Происшествие не привело к разливу нефтепродуктов, написала она в Telegram.

Как сообщал губернатор области Юрий Слюсарь, из-за удара загорелся танкер и резервуар с топливом, а также административное здание порта. Повреждения получили только погрузочная инфраструктура и административный объект, заявила госпожа Камбулова.

При ударе по порту никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.