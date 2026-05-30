В Таганроге расширили зону ЧС после атаки беспилотников

В Таганроге расширили границы зоны действия локального режима ЧС, введенного 27 мая. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова после ночной атаки БПЛА. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщил, что в результате воздушной атаки произошел пожар в порту Таганрога, были зафиксированы повреждения в частном секторе.

«Пострадали коммерческие организации, один социальный объект, в жилых помещениях нескольких домов выбиты стекла, также поврежден один автомобиль, — рассказала мэр города. — Поступило 21 обращение от жителей о повреждении стекол в зданиях и сооружениях».

Госпожа Камбулова уточнила, что «пострадавшие от атаки жители находятся под медицинским наблюдением». Рано утром она сообщала, что в городе при падении обломков БПЛА на частный дом пострадали мужчина и женщина.