Bloomberg: ЕС рассматривает вариант заморозки потолка цен на российскую нефть

Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть на фоне роста мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Действующий потолок составляет $44,10 за баррель. Он должен быть пересмотрен летом в рамках механизма, который предусматривает автоматическую корректировку предельной цены каждые шесть месяцев. На уровне на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти Urals, уточнили источники.

Однако из-за роста нефтяных котировок, связанного, в частности, с фактическим закрытием Ормузского пролива, следующий пересмотр мог бы привести к повышению потолка до $65 за баррель. По словам источников агентства, один из рассматриваемых вариантов предполагает сохранение потолка на текущем уровне. Среди других обсуждаемых мер — приостановка автоматического повышения до конца года с учетом ситуации на Ближнем Востоке.

Эта мера может стать частью очередного пакета санкций ЕС против России. Евросоюз планирует завершить подготовку и официально представить новые ограничения в начале июня.

В конце апреля сообщалось, что связанные с западными компаниями танкеры начали сокращать активность на рынке перевозок российских нефтепродуктов после принятия 20-го пакета санкций ЕС. На Балтике отмечалось сокращение доступного тоннажа и резкий рост ставок фрахта, до рекордных показателей в отдельных направлениях. Сдерживают удорожание перевозок пока лишь слабые темпы экспорта.