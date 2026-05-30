В порту Таганрога загорелся танкер и резервуар с топливом из-за удара БПЛА

Порт в Таганроге был атакован беспилотниками, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Произошло возгорание танкера и резервуара с топливом. Также огнем охвачено административное здание. В порту пострадавших нет, написал руководитель области в Telegram.

В городе также был атакован частный дом — пострадали два человека, добавил губернатор. Помимо Таганрога сегодня ночью беспилотники сбивали над Чертковским, Матвеево-Курганским и Неклиновким районах.

В селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района при падении обломков БПЛА загорелась газовая труба в доме, повреждена крыша и остекление. Никто не пострадал, людей из здания эвакуировали. В Неклиновском районе в селе Боцманово повреждено остекление в двух домах. Пострадавших нет. Опасность удара БПЛА в Ростовской области сохраняется.