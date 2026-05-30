Эстония установила устройства защиты от дронов на границе с Россией

Власти Эстонии начали устанавливать устройства для обнаружения и отслеживания беспилотников в некоторых местах вдоль границы с Россией. Об этом сообщает ERR со ссылкой на МВД страны. На данный момент оборудованы три участка сухопутной границы между пунктом пропуска Лухамаа и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и России.

Фото: Sergei Grits / AP Российско-эстонская граница в районе Ивангород-Нарва

Строительство противодроновых систем ведется возле Саатсетского сапога (участка российской границы, который заходит на территорию Эстонии) и вдоль реки Пиуза (русскоязычное обозначение — Пижма). Там, где стационарного оборудования еще нет, Департамент полиции и пограничной охраны использует мобильные системы отслеживания дронов.

«Недавние инциденты с дронами показывают, что мы очень реалистично оценили риски... Наша восточная граница хорошо охраняется, и улучшение возможностей по борьбе с дронами повышает чувство безопасности для всей Европы»,— приводит ERR слова министра внутренних дел страны Игоря Таро.

Страны Балтии, включая Эстонию, регулярно сообщают о попадании беспилотников в свое воздушное пространство. В середине мая эстонские власти закрыли для полетов участок воздушного пространства у границы с Россией «из-за активности беспилотных летательных аппаратов».