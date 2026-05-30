Путин продлил режим упрощенного ввоза товаров из ЕАЭС

Президент России Владимир Путин продлил действие упрощенных правил ввоза товаров из стран Евразийского экономического союза до конца августа. Это следует из указа главы государства. Режим позволяет российским компаниям и ИП ввозить продукцию без немедленного подтверждения статуса товара ЕАЭС и предварительной маркировки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Упрощенный режим предполагает, что подтверждать происхождение груза и наносить необходимые знаки можно уже после фактического пересечения границы. Ввезенный без подтверждения товар должен быть размещен на складах временного хранения под контролем таможни, где должен быть промаркирован. Импортер обязан уведомить Роспотребнадзор перед выпуском продукции в оборот.

Льготы не распространяются на некоторые группы товаров, а также наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Упрощенные правила ввоза ввели 20 апреля. Изначально указ был рассчитан до конца мая.