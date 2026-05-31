Metallica собрала рекордные 95 тыс. зрителей на стадионе в Берлине

Американская группа Metallica установила рекорд посещаемости для немецких арен, собрав около 95 тыс. зрителей на Олимпийском стадионе в Берлине, передает Bild. По данным организаторов, это примерно на 5 тыс. больше, чем собрал концерт U2 на той же площадке в 2009 году.

Выступление длилось около двух часов и включало главные хиты группы за 45 лет на сцене, в том числе Master of Puppets и Enter Sandman. Музыканты также подготовили сюрприз для берлинской публики и исполнили кавер на Sonne группы Rammstein.

Фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд поблагодарил зрителей и отметил особенно теплый прием в Берлине. Завершился концерт фейерверком. Шоу стало одним из самых масштабных в истории выступлений группы в Европе.