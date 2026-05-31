МАГАТЭ подтвердило повреждения машинного зала ЗАЭС от удара дроном

Представители МАГАТЭ на Запорожской АЭС зафиксировали повреждения внешней части машинного зала шестого энергоблока после вчерашнего удара беспилотника, сообщила пресс-служба агентства в X.

«Повреждения, которые наблюдала команда, соответствуют последствиям удара дрона», — указывается в заявлении. По словам представителей пресс-службы, МАГАТЭ обнаружило повреждения металлического люка доступа, расположенного на несколько уровней выше в здании, а также обломки и остатки обгоревшего оптического волокна.

Представители агентства подтвердили, что место удара расположено непосредственно рядом с шестым энергоблоком, и запросили доступ внутрь здания для дальнейшего осмотра. Однако из-за беспилотной опасности им было приказано укрыться. МАГАТЭ также подтвердило, что уровень радиации на объекте остается нормальным, отмечается в публикации.

Об ударе по машинному залу шестого энергоблока вчера сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, что исключает вероятность случайного отклонения беспилотника от курса. Основное оборудование станции повреждено не было. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что подобные происшествия напрямую нарушают семь основных принципов ядерной безопасности. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что сегодня ночью ВСУ нанесли еще один удар БПЛА по ЗАЭС, из-за чего сгорели шесть автобусов и два автомобиля «Газель».