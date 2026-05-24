Главные новости за 18–24 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре не продано 78% строящегося жилья.

В Крыму и Севастополе жилье в новостройке подешевело на 4%.

В результате атаки ВСУ по Новороссийску в ночь с 22 на 23 мая пострадали два человека. Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий.

В больнице находятся шестеро детей, пострадавших при обрушении балкона в Крыму.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Владимира Праволамского руководителем департамента строительства региона. С 2020 года по май 2026 года он возглавлял подразделения, отвечающие за реконструкцию и капитальный ремонт в различных строительных организациях.

В Севастополе на заправках сети ТЭС продажу топлива ограничили до 20 л на один автомобиль или одну канистру. Вечером и утром губернатор проводил оперативные совещания по вопросам обеспечения горючим.

Департамент городского хозяйства и ТЭК Краснодара возглавил Сергей Пелих.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил освободить все санатории и детские лагеря региона от туристического налога до конца 2026 года. По словам главы региона, этим летом Краснодарский край примет со всей страны более 350 тыс. мальчиков и девочек, в том числе в крае отдохнут 210 тыс. местных детей.

В Армавире из-за угрозы подтопления эвакуировали жителей.

Строительство скоростной автотрассы Джубга—Сочи перенесено на один-два года, при этом проектирование магистрали продолжится. Проект разделен на восемь этапов, по каждому из которых власти намерены отдельно оценить экономический и транспортный эффект. Реализация участков будет зависеть от финансовых возможностей.

Суд не изменил меру пресечения на подписку о невыезде бывшему вице-губернатору Краснодарского края Александру Нестеренко, обвиняемому в превышении должностных полномочий при строительстве школ в Херсонской области. Он оставлен под домашним арестом еще на шесть месяцев.

Гендиректором медиагруппы «Кубань 24» стал Павел Тычинкин.