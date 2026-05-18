Строительство трассы Джубга—Сочи отложено на 1-2 года

Строительство скоростной автотрассы Джубга—Сочи перенесено на один-два года, при этом проектирование магистрали продолжится. Об этом в интервью «РИА Новости» на форуме «Россия — исламский мир: KazanForum» сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

По словам господина Хуснуллина, в настоящее время продолжается подготовка проектно-сметной документации. Проект разделен на восемь этапов, по каждому из которых власти намерены отдельно оценить экономический и транспортный эффект. Реализация участков будет зависеть от финансовых возможностей.

Вице-премьер подчеркнул, что власти не отказываются от проекта, однако сроки его реализации корректируются из-за финансовых ограничений. При этом строительство обхода Адлера, который станет частью будущей магистрали, продолжится в любом случае.

Речь идет об участке с восьмикилометровым тоннелем, который должен разгрузить наиболее напряженное направление внутри Сочи — дорогу в сторону Красной Поляны и аэропорта. По словам господина Хуснуллина, проектная документация по объекту уже подготовлена, а для строительства заказаны два тоннелепроходческих комплекса в Китае.

В конце марта вице-премьер уже сообщал о приостановке реализации трассы Джубга—Сочи, объясняя это сложностями с финансированием на фоне высокой ключевой ставки, которая ограничивает возможность запуска инфраструктурных проектов с привлечением внебюджетных средств.

Новая магистраль должна соединить трассу М-4 «Дон» с Сочи и сократить время в пути примерно в четыре раза. Ранее Владимир Путин поручал обеспечить проектирование трассы и определить оптимальную схему ее финансирования.

Вячеслав Рыжков