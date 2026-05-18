Гендиректором медиагруппы «Кубань 24» стал Павел Тычинкин

Павел Тычинкин назначен новым генеральным директором медиагруппы «Кубань 24». Ранее он занимал должность заместителя руководителя департамента информационной политики Кубани и начальника управления пресс-службы Краснодарского края. Об этом пишет «Кубань 24».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Павел Тычинкин родился в 1982 году в Краснодаре. В 2003 году он окончил Кубанский государственный университет, получив диплом журналиста. В период студенчества он работал корреспондентом на краевом телеканале.

В 2010 году Павел Тычинкин окончил Институт современных технологий и экономики по направлению «Эффективный менеджер». После этого работал советником главы администрации Краснодарского края по СМИ. До работы в пресс-службе администрации и департаменте информполитики края он также возглавлял информационно-аналитическое управление мэрии Краснодара.

С октября 2025 года медиагруппу возглавляла Анна Минькова, которая до этого занимала должность вице-губернатора Краснодарского края. В конце января 2026 года стало известно о задержании Анны Миньковой. 29 января Октябрьский районный суд Краснодара отправил ее под домашний арест на два месяца.

В мае 2026 года суд в Краснодаре признал Анну Минькову виновной в особо крупном мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Ей назначено пять с половиной лет условного заключения, штраф в 700 тыс. руб. и запрещено занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

Алина Зорина