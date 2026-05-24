В Крыму и Севастополе жилье в новостройке подешевело на 4%

В Крыму и Севастополе в первом квартале 2026 года один квадратный метр жилья в новостройке в среднем стоил 192 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 4%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в консалтинговой компании Macon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Снижение связано скорее со структурными изменениями рынка недвижимости полуострова из-за выхода новых проектов в более дешевых локациях. По отдельным зонам прослеживается рост средней стоимости сделки: в Севастополь — на 6%, Ялте — на 4%, Симферополе — на 5%, в Евпатории — на 20%»,— прокомментировала директор по исследованиям консалтинговой компании Macon Ольга Змиевская.

По данным Macon, в 2025 году в сравнении с 2024 годом цена сделки в Севастополе увеличилась на 19%, в Ялте — на 25%, в Алуште — на 27%, в Симферополе — на 4%, в Евпатории — на 26%.

«Рост цен на полуострове во многом связан с сокращением числа проектов на Черноморском побережье Краснодарского края, откуда приходит часть спроса. Но замедление увеличения стоимости к 2026 году отражает достижение предельного значения покупательской способности. Стабильный рост цен на жилье конечно же привлекает инвестиционный спрос. Однако интенсивная положительная динамика не может продолжаться бесконечно долго. По нашим оценкам, стоимость квадрата уже прошла стадию интенсивного роста, и в ближайшие пару лет ее динамика вернется к около инфляционным значениям»,— рассказала Ольга Змиевская.

Модель инвестора сменилась с краткосрочного спекулянта на долгосрочного «консерватора», ищущего защиту капитала и арендный доход, утверждает эксперт по недвижимости Алексей Ракул. По его словам, наиболее доходны: западное побережье (16% годовых) — низкий входной порог, развитая инфраструктура, Южный берег (8–12%) — выше капитальный рост, сервисные апартаменты (10–16%).

«В краткосрочной перспективе (1–3 года) многое зависит от ставки ЦБ — ее снижение до 12–14% может дать дополнительный рост стоимости недвижимости до 15–20%. В долгосрочной (5–10 лет) качественные объекты в топовых локациях будут дорожать на 10–12% ежегодно. Например, инвестиция 10 млн руб. в ликвидную однушку в Евпатории способна приносить около 24% годовых совокупного дохода (аренда плюс рост цены)»,— рассказал Алексей Ракул.

Он считает, что в ближайшие 2-3 года рост цен на недвижимость на полуострове замедлится до 8–12% в год. «Крым остается инвестиционно привлекательным, но как сегментированный рынок, где надежнее всего — качественные объекты в топовых курортных локациях»,— заключил эксперт.

Маргарита Синкевич