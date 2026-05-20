В Армавире из-за угрозы подтопления эвакуируют жителей

В Армавире объявлена эвакуация жителей из-за угрозы подтопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Армавира

Угроза затопления прибрежных территорий Армавира сохраняется в связи с повышением уровня воды в реках Кубань и Уруп. Согласно информации специалистов, в районе Невинномысска ведется аварийный сброс воды с водохранилища, есть опасность достижения критических отметок. Ожидается, что вода достигнет города к 17:00.

На экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о начале эвакуации жителей из зон возможного подтопления с 16:00. В эти территории входят Старая Станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный, частично микрорайон Северный, переулок Баранников и СНТ «Химик», «Строитель» и «Заречное».

Жителей, проживающих в этих зонах, просят не поддаваться панике, поднять ценные вещи на верхние этажи, собрать документы и вещи первой необходимости и подготовиться к эвакуации. Гражданам предлагают расположиться у родственников в безопасных районах города либо в сборных эвакуационных пунктах — в здании школы №7 и в сельском клубе Красной Поляны. Они будут готовы принимать людей с 15:00. Кто не может выехать самостоятельно, те могут прибыть на места сбора для эвакуации по адресам: Старая Станица, ул. Ставропольская, 39 (здание школы №25); Старая Станица, угол ул. Зеленой и ул. Толстого; Старая Станица, угол ул. Заводской и ул. Ставропольской; Старая Станица, угол ул. Сибиркина и ул. Вишневой; Старая Станица, угол ул. Ленинградской и ул. Победы; Старая Станица, ул. Ленинградская, 122 (здание техникума АМТ); Старая Станица, ул. Зеленая, 45/7 (здание администрации); Красная Поляна, ул. Советская, 56 (здание клуба); Армавир, спортивная площадка мкр. Северный; Армавир, площадка автостоянки «Лента»; Армавир, пересечение ул. Ленина и 21-я линия; Армавир, пересечение ул. Горького и 2-й Баранников переулок; Юбилейный, ул. Ставропольская, 15 (сельский клуб); СНТ «Заречное», пересечение ул. Авангардной и Магистральной; СНТ «Строитель-2», площадка на участке 86.

«Если необходима помощь при эвакуации инвалидов или людей с ограниченными возможностями здоровья, жители могут обратиться в ЕДДС по номеру 3-20-00»,— говорится в сообщении администрации.

Сейчас на реках организовано круглосуточное наблюдение за уровнем воды. Отмечается, что уровень воды может измениться в любую сторону.

Алина Зорина