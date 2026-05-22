Руководителем департамента строительства Кубани стал Владимир Праволамский

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о назначении Владимира Праволамского руководителем департамента строительства региона. Информацию о кадровом решении распространила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Владимир Праволамский родился 26 августа 1976 года в Новочеркасске Ростовской области. Высшее образование получил в Южно-Российском государственном техническом университете, который окончил в 1999 году. Специализацией стали подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование. Позже, в 2014 году, он завершил обучение в Южно-Российском государственном политехническом университете имени М.И. Платова по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Профессиональная деятельность Владимира Праволамского на протяжении многих лет была связана со строительной отраслью и эксплуатацией крупных объектов. С 1999 по 2011 год он работал в сфере строительства и эксплуатации горно-туристической инфраструктуры. Затем перешел на руководящие должности в структуру ПАО «Газпром», где занимался вопросами строительства, реконструкции и капитального ремонта.

В администрации Краснодарского края уточнили, что в период подготовки и проведения Олимпийских игр в Сочи Владимир Праволамский курировал реализацию ряда крупных проектов. В том числе речь шла о технически сложных и особо опасных олимпийских объектах, которые строили и модернизировали в олимпийский и постолимпийский периоды.

С 2020 года по май 2026 года Владимир Праволамский возглавлял подразделения, отвечающие за реконструкцию и капитальный ремонт в различных строительных организациях Краснодарского края. Его работа была связана с реализацией проектов в строительной и инфраструктурной сферах региона.

Кроме того, с 2018 года он состоит в едином реестре Национального объединения строителей. За профессиональную деятельность Владимира Праволамского наградили благодарностью Правительства Российской Федерации, а также памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи».

Назначение нового руководителя департамента строительства произошло на фоне продолжающейся реализации в Краснодарском крае крупных проектов в сфере жилищного строительства, модернизации коммунальной инфраструктуры и развития социальных объектов. В регионе продолжают строительство и реконструкцию школ, детских садов, медицинских учреждений, объектов ЖКХ и транспортной инфраструктуры.

Мария Удовик