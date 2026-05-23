В больнице находятся шестеро детей, пострадавших при обрушении балкона в Крыму

Шестеро детей, пострадавших при обрушении балкона в школе №13 поселка Кача под Севастополем, находятся на лечении в детском комплексе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, четверо несовершеннолетних пребывают в состоянии средней степени тяжести. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Михаил Развозжаев заявил, что молодой человек, получивший наиболее тяжелые повреждения, был доставлен в Российскую детскую клиническую больницу на реанимобиле. Ему оказывают помощь столичные врачи. Еще один юноша в сопровождении медика и матери отправится в Москву на поезде, он также будет проходить лечение в РДКБ.

Двоих школьников, пострадавших в результате происшествия, выписали из больницы 22 мая.

Обрушение балкона произошло в среду. По факту случившегося возбудили уголовное дело, его расследование контролируют следователи СК России. Согласно предварительной информации Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, причиной падения балкона могли послужить нарушения при выполнении капремонта школы.

Кристина Мельникова