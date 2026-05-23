Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Два человека пострадали в Новороссийске при ночной атаке ВСУ

В ночь с 22 на 23 мая Новороссийск подвергся атаке беспилотников ВСУ. По предварительным данным, в результате произошедшего пострадали два человека, которые находились на улице во время отражения налета.

Фото: официальный канал главы города-героя Новороссийска Андрея Кравченко в Max

Фото: официальный канал главы города-героя Новороссийска Андрея Кравченко в Max

В Новороссийске зафиксировали падение обломков БПЛА на территории нефтебазы, это спровоцировало возгорание нескольких технических и административных зданий. Фрагменты беспилотников также были найдены на территории топливного терминала. В настоящее время на участках работают экстренные службы.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в двух многоквартирных домах Восточного района пострадало остекление. Ведется обследование территорий.

Жителей призвали соблюдать осторожность и не подходить к обломкам беспилотников.

София Моисеенко

Новости компаний Все