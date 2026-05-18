Суд оставил экс-замгубернатора Кубани Нестеренко под домашним арестом еще на полгода

Суд не изменил меру пресечения на подписку о невыезде бывшему вице-губернатору Краснодарского края Александру Нестеренко, обвиняемому в превышении должностных полномочий при строительстве школ в Херсонской области. Он оставлен под домашним арестом еще на шесть месяцев, сообщает ТАСС.

18 мая в Ленинском районном суде Краснодара состоялось предварительное слушание уголовного дела. Государственный обвинитель ходатайствовал о продлении действующей меры пресечения в виде домашнего ареста на шесть месяцев в отношении Нестеренко. Сам фигурант настаивал на изменении ограничения на подписку о невыезде.

Защита аргументировала просьбу тем, что за все время нахождения под домашним арестом Нестеренко не допускал нарушений. Из-за запрета пользоваться мобильной связью и интернетом он временно не работает, а его семья с двумя несовершеннолетними детьми оказалась в тяжелом материальном положении.

Суд постановил меру пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменения сроком на шесть месяцев. Рассмотрение дела отложено на 29 мая.

Александр Нестеренко был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю в 2025 году. Уголовное дело связано с его деятельностью с 2023 по 2024 год на предыдущем месте работы в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». Противоправные действия касаются возведения школ в Херсонской области.

Алина Зорина