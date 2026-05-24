В Краснодаре не продано 78% строящегося жилья

Из всего строящегося объема квартир в кубанской столице продано на сегодняшний день только 28%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в консалтинговой компании Macon. Остальной объем в 78% или 67 тыс. квартир, по словам аналитиков, не продан.

«При той активности спроса, что имела место в феврале-апреле, на реализацию этого объема уйдет порядка пяти лет, а, значит, ближайшие месяцы и, возможно, весь год будут сложными для девелоперов города. Рынок ждет восстановления доступности рыночной ипотеки»,— прокомментировала директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская.

По данным Macon, объем строительства в Краснодаре по состоянию на май — 4,3 млн кв. м, в конце декабря был чуть выше — 4,4 млн кв. м. Падение показателя, по словам аналитиков компании прослеживается с 2024 года. «Однако довольно большой объем у девелоперов находится в запасе (получены разрешения на строительство и вся необходимая документация) и может быть выведен в любой момент. Это около 1,4 млн кв. м»,— говорит госпожа Змиевская.

Средняя цена проданного квадратного метра жилой недвижимости в Краснодаре за первые четыре месяца 2026 года, по данным Macon, составила 164 тыс. руб. В аналогичном периоде 2025 года цена составляла 152 тыс. руб. (прирост 8%). Аналитики уточнили, что цены на жилье в столице Кубани выросли в течение 2025 года.

Объем сделок с жилой недвижимостью в Краснодаре за первые четыре месяца 2026 года составил 6,3 тыс. единиц. Это в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период 2025 года. «Прирост обеспечил исключительно январь, в котором ажиотаж был продиктован ожиданием того, что условия по семейной ипотеке будут существенно ужесточены. В остальные месяцы (февраль-апрель) число сделок примерно соответствует началу 2025 года»,— говорит Ольга Змиевская.

В начале мая «Ъ-Кубань», ссылаясь на данные «Яндекса», писал, что цены на новостройки в Краснодаре в феврале-апреле оставались ниже январского уровня. В апреле 2026 года медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке города, по информации ИИ-агента «Исследовать» от Алисы AI, снизилась на 3,3% и составила 178 тыс. руб. В январе этот показатель достигал 190 тыс. руб., что на 6,1% выше текущего уровня. Медианная полная стоимость квартиры в апреле практически не изменилась и остановилась на 8,2 млн руб. При этом медианная площадь предлагаемых к продаже квартир немного выросла и достигла 46,2 кв. м. Подобная динамика, по мнению аналитиков, указывает на вымывание наиболее компактных квартир. В январе медианная стоимость квадратного метра готового жилья в Краснодаре составила 128 тыс. руб., что на 1,9% ниже декабрьского показателя.

Михеенко Дмитрий