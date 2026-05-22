В Севастополе ввели ограничения на продажу топлива
В Севастополе на заправках сети ТЭС продажу топлива ограничили до 20 л на один автомобиль или одну канистру. Об ограничениях рассказал заместитель губернатора Севастополя Павел Иено. Вечером и утром губернатор проводил оперативные совещания по вопросам обеспечения горючим, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По словам Павла Иено, ограничения ввели для того, чтобы не допустить ажиотажа. Эта мера действует до стабилизации обстановки. Как уточнил заместитель губернатора Севастополя, водители могут выбрать: заправить автомобиль или наполнить канистру.
На данный момент на сети заправок АТАН в наличии есть бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо. На сети заправок ТЭС в наличии есть бензин АИ-92, но не на всех заправочных станциях. К вечеру 22 мая ожидается поставка АИ-95 и дизельного топлива. Отмечается, что дизельное топливо на заправках ТЭС отпускается только по талонам.
«Убедительно просим отнестись с пониманием и не создавать искусственный ажиотаж», — говорится в сообщении.
Сейчас правительство Севастополя занимается решением проблемы.