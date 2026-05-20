Главные новости за 20 мая. Сочи

Основную часть работы по обследованию земельных участков, связанных с расширением Сочинского национального парка, планируют завершить к 15–20 июля 2026 года. Окончательно нацпарк перейдет к работе в новых границах уже в 2027 году.

С 1 июня в Сочи начнут действовать дополнительные ограничения на курение табака, использование кальянов и никотинсодержащей продукции. Перечень территорий, где будет запрещено курение, значительно расширят в преддверии летнего туристического сезона.

В Сочи планируют подобрать территорию для создания карантинного полигона, где смогут проверять технологии борьбы с инвазивными видами на особо охраняемых природных территориях. Тема относится к компетенции Россельхознадзора, однако для природоохранных структур принципиально важно сохранить биоразнообразие Сочи и Сочинского национального парка.

На полях форума Mallpic Sochi 7.0 корпорация «Остров Первый» заключила соглашение о сотрудничестве с администрацией Сухума. Документ подписали директор муниципального учреждения «Горстройпроект» при мэрии Сухума Астамур Пилия и учредитель, управляющий директор корпорации «Остров Первый» Булат Шакиров.

В Саратовской области произошел сход локомотива пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Саратов — Имеретинский курорт. Инцидент произошел на участке между станциями Багаевка и Буркино Приволжской железной дороги.

Железнодорожный вокзал Адлера сохранил лидерство по пассажиропотоку среди крупнейших вокзалов юга России. С начала 2026 года он обслужил около 1,6 млн пассажиров в пригородном и дальнем сообщении.