Локомотив поезда Саратов — Имеретинский курорт сошел с рельсов

20 мая в Саратовской области произошел сход локомотива пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Саратов — Имеретинский курорт. Инцидент произошел на участке между станциями Багаевка и Буркино Приволжской железной дороги. По предварительным данным, с рельсов сошли две колесные пары локомотива. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

В результате происшествия пострадавших не зарегистрировали. На место прибыли сотрудники экстренных и правоохранительных служб. Координацию работы на месте происшествия осуществляет Саратовский транспортный прокурор Роман Ковальчук.

В Южной транспортной прокуратуре уточнили, что по факту инцидента организовали проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о необходимости мер прокурорского реагирования.

Информация о возможных задержках движения поездов и изменении графика на момент публикации не уточнялась. Специалисты продолжают обследование участка железной дороги, где произошел сход локомотива.

Ранее аналогичное происшествие произошло на территории Краснодарского края. Вечером 10 марта 2026 года на грузовом дворе железнодорожной станции Горячий Ключ Туапсинского территориального управления Северо-Кавказской железной дороги во время маневровых работ произошел сход трех грузовых вагонов, груженных листовой сталью.

Тогда локомотив выполнял перестановку 20 вагонов на погрузочно-выгрузочном пути. В результате инцидента железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу был причинен ущерб на сумму свыше 1 млн руб. По факту происшествия также организовали проверку соблюдения требований безопасности на железнодорожном транспорте.

Южная транспортная прокуратура регулярно проводит контроль за соблюдением законодательства в сфере эксплуатации железнодорожной инфраструктуры, в том числе при организации пассажирских и грузовых перевозок. Ведомство проверяет действия ответственных служб и соблюдение технических регламентов после подобных инцидентов.

Мария Удовик