Сочинский нацпарк перейдет к работе в новых границах в 2027 году

Основную часть работы по обследованию земельных участков, связанных с расширением Сочинского национального парка, планируют завершить к 15–20 июля 2026 года. Об этом сообщили во время брифинга о подведении итогов работ по возвращению Сочинскому национальному парку незаконно отчужденных земель. Окончательно нацпарк перейдет к работе в новых границах уже в 2027 году, передает корреспондент «Ъ-Сочи».

Сейчас специалисты одновременно изучают вопросы сохранности лесных массивов, наличие застройки, инженерных сетей и возможность возвращения отдельных участков в состав национального парка. При этом ключевым критерием остается именно природоохранная ценность территорий, а не вопросы собственности или основания строительства объектов.

Эксперты отметили, что часть участков уже освоена, однако некоторые территории сохранили лесной массив и могут быть возвращены для природоохранного использования. Кроме того, комиссия выявляет кадастровые ошибки прошлых лет и анализирует случаи разделения земельных участков, которые ранее готовили под жилую застройку.

Для ускорения работы увеличивают количество выездных групп. К исследованиям подключатся специалисты научного центра РАН из Ростова-на-Дону. По словам эколога, организационные вопросы уже решены, что позволит одновременно обследовать больше территорий.

Дополнительно для обработки материалов разработали специальную цифровую систему с элементами искусственного интеллекта. Программа анализирует протоколы, фотографии и видеоматериалы, помогает систематизировать данные по каждому участку и снижает нагрузку на комиссию при обработке большого объема информации.

К началу июня специалисты рассчитывают обследовать более 1 тыс. участков, а в течение июня выполнить большую часть полевых работ. После завершения основного этапа начнется согласование материалов с федеральными ведомствами и администрацией Сочи.

Бюрократический этап займет около полутора месяцев, а полностью завершить подготовку материалов планируют к 1 сентября 2026 года. После этого документы направят для подготовки проекта постановления правительства РФ о расширении границ Сочинского национального парка.

Ожидается, что новые границы парка и обновленное зонирование территории могут утвердить в течение 2026 года, а окончательно национальный парк перейдет к работе в новых границах уже в 2027 году.

Мария Удовик