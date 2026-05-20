«Остров Первый» и Сухум подписали соглашение о сотрудничестве на форуме в Сочи

На полях форума Mallpic Sochi 7.0 корпорация «Остров Первый» заключила соглашение о сотрудничестве с администрацией Сухума. Документ подписали директор муниципального учреждения «Горстройпроект» при мэрии Сухума Астамур Пилия и учредитель, управляющий директор корпорации «Остров Первый» Булат Шакиров, пишет «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Соглашение предполагает комплексное восстановление пирсов, набережных и гидротехнических сооружений на территории республики. Как рассказал на форуме Булат Шакиров, администрация Абхазии обратилась к корпорации с просьбой помочь в ремонте ключевых объектов прибрежной инфраструктуры.

В рамках сотрудничества планируется реализация двух проектов. Первый включает ремонт и восстановление указанных объектов, срок завершения всех работ составит от 11 до 12 месяцев. Объем финансирования инициативы оценивается в 500 млн руб. Второй проект — строительство современного гостиничного комплекса, включая проектирование и получение разрешений. По оценке Булата Шакирова, на возведение средства размещения потребуется порядка двух-трех лет, а инвестиции могут достигнуть 5 млрд руб.

Господин Шакиров также отметил, что работы будут вестись на коммерческих условиях с привлечением частных инвестиций. Компания рассчитывает на поддержку администрации Абхазии в оформлении документов и подборе подходящего земельного участка.

Корпорация также завершает строительство отеля в Сочи и готовится к началу возведения крупного проекта в Анапе.

Анна Гречко