Вокзал Адлера вновь возглавил рейтинг по числу пассажиров

Железнодорожный вокзал Адлера сохранил лидерство по пассажиропотоку среди крупнейших вокзалов юга России. С начала 2026 года он обслужил около 1,6 млн пассажиров в пригородном и дальнем сообщении. Такие данные 20 мая привели в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Всего с крупных вокзалов южных регионов страны за первые месяцы 2026 года отправили 10,9 млн пассажиров. Основной объем перевозок традиционно пришелся на направления черноморского побережья Краснодарского края, где в высокий сезон фиксируют максимальную нагрузку на транспортную инфраструктуру.

По данным СКЖД, второе место по пассажиропотоку занял вокзал Ростов-Главный, который обслужил 1,4 млн человек. На третьей позиции оказался вокзал Краснодар-1 с показателем 1,2 млн пассажиров. Следом расположился вокзал Сочи, через который прошли 1,172 млн человек.

Среди других крупных транспортных узлов юга России в компании выделили вокзалы Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков, пассажиропоток которых превысил 380 тыс. человек. В Новороссийске железнодорожный вокзал обслужил 314 тыс. пассажиров, в Анапе — 313 тыс., в Туапсе — 308 тыс. человек.

Высокие показатели также зафиксировали на вокзале Сириус, через который с начала года отправили 294 тыс. пассажиров. В Минеральных Водах этот показатель составил 288 тыс., на станции Лазаревская — 246 тыс., в Хосте — 196 тыс. человек.

В СКЖД отметили, что значительная часть пассажиропотока формируется за счет туристических маршрутов и сезонных перевозок на курорты Краснодарского края. Рост нагрузки на железнодорожную инфраструктуру фиксируют на фоне подготовки к летнему курортному сезону.

Ранее сообщалось, что туристический поезд «Гастротур», впервые отправившийся в путешествие в прошлом году, вновь выйдет на маршрут по южным регионам страны. В 2026 году состав посетит Краснодар, Крымск, Новороссийск, Майкоп и Таганрог. В компании запланировали три рейса — 8 июня, 26 августа и 3 октября.

Мария Удовик