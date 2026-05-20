В Сочи с 1 июня расширят список мест, где запрещено курение

С 1 июня в Сочи начнут действовать дополнительные ограничения на курение табака, использование кальянов и никотинсодержащей продукции. Изменения вводят в рамках краевого закона №5508-КЗ. В администрации курорта сообщили, что перечень территорий, где будет запрещено курение, значительно расширят в преддверии летнего туристического сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно новым правилам, курение запретят ближе чем в 15 м от медицинских учреждений, школ, детских садов, санаториев, объектов культуры, спорта, молодежной политики и социальной защиты. Аналогичные ограничения распространят на территории возле зданий органов власти, гостиниц, торговых объектов, кафе, рынков и предприятий бытового обслуживания.

Дополнительные ограничения коснутся и жилых кварталов. Во дворах многоквартирных домов курение будет запрещено менее чем в 10 м от входов в подъезды, а также ближе 5 м от стен жилых домов. При этом жители или управляющие компании смогут оборудовать специальные места для курения. Использование табачной продукции будет разрешено только на специально выделенных площадках.

Под запрет также попадут парковки, подземные и надземные переходы, подземные гаражи, остановки общественного транспорта и территория в радиусе 15 м от них. Власти курорта уточнили, что за нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность.

Размер штрафов составит от 500 до 1 тыс. руб. При повторном нарушении сумма взыскания увеличится и может достигать 2,5 тыс. руб. В администрации Сочи подчеркнули, что ограничения вводят в рамках мер по охране здоровья жителей и гостей курорта, а также для соблюдения санитарных требований в общественных пространствах в период высокого туристического сезона.

Ранее в Сочи уже действовали ограничения на курение в общественном транспорте, зданиях вокзалов и аэропортов, социальных и образовательных учреждениях, лифтах и местах общего пользования многоквартирных домов. Кроме того, запрет распространялся на автозаправочные станции, пляжи и детские площадки.

Новые меры стали продолжением политики по расширению перечня общественных территорий, свободных от курения, на территории Краснодарского края.

Мария Удовик