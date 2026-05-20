В Сочи ищут землю для испытания методов борьбы с инвазивными растениями и вредителями

В Сочи планируют подобрать территорию для создания карантинного полигона, где смогут проверять технологии борьбы с инвазивными видами на особо охраняемых природных территориях, рассказал директор ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин во время брифинга о подведении итогов работ по возвращению Сочинскому национальному парку незаконно отчужденных земель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Кубани Фото: прокуратура Кубани

По его словам, работа ведется по инициативе руководства города в рамках системного плана по борьбе с инвазивными видами. Речь идет о растениях и вредителях, которые распространяются на территории курорта и могут оказывать влияние на местную растительность.

Вопрос также связан с посадочным материалом, который используется при благоустройстве города. Ранее депутат Госдумы Константин Затулин предлагал разобраться с работой фитосанитарного и карантинного контроля. По словам спикеров, эта тема относится к компетенции Россельхознадзора, однако для природоохранных структур принципиально важно сохранить биоразнообразие Сочи и Сочинского национального парка.

На особо охраняемых природных территориях действуют ограничения на использование химических средств борьбы с вредителями и инвазивными видами. В связи с этим требуется отдельно подбирать методы, которые можно применять без ущерба для природной среды.

По словам специалистов, если борьбу с инвазивными видами проводить только в городской среде, а на территории парка такие работы не вести, особо охраняемая территория может стать источником дальнейшего распространения таких видов.

В качестве одного из возможных решений рассматривается использование естественных врагов инвазивных организмов. При этом эколог подчеркнул, что подобные методы требуют осторожности, чтобы не создать дополнительные проблемы для экосистемы.

Он также напомнил, что раньше в Сочи уже существовали карантинные полигоны, где проверяли растения, поступающие для благоустройства и озеленения. Сейчас таких площадок в городе нет, передает корреспондент «Ъ-Сочи».

Специалисты совместно с администрацией Сочи ищут территорию, которая могла бы подойти для создания такого полигона. Рассматривается участок федерального управления площадью в несколько десятков гектаров. Предполагается, что там смогут тестировать технологии борьбы с инвазивными видами и оценивать безопасность посадочного материала.

Предложения по созданию площадки планируют подготовить в июне и июле в рамках работы профильной группы при Министерстве природных ресурсов и экологии России.

Мария Удовик