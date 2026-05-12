Главные новости за 12 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги в Москве уступил «Динамо».

В 120 школах Краснодара 26 мая последние звонки прозвучат для более чем 29 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов.

Более 27 717 куб. м загрязненного грунта и водномазутной смеси собрано и вывезено с береговой линии в Туапсе.

В Гулькевичском районе девятиклассник пронес в школу пневматическое оружие и ранил двух учеников.

Прокуратурой Гулькевичского района организована проверка по факту произошедшей стрельбы в школе №1 им. М.И. Короткова, в которой пострадали несовершеннолетние. Также в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) в связи со стрельбой в школе.

Пострадавших детей доставили в приемное отделение Гулькевичской центральной районной больницы с ушибленными ранами предплечья и бедра. Состояние обоих детей оценивается как удовлетворительное и стабильное.

Центральный районный суд Сочи вынес приговор генеральному директору ООО «Многофункциональный депозитарный центр», признав его виновным в серии краж денежных средств из банковских ячеек клиентов.

Прокуратура Краснодарского края начала применять практику взыскания убытков с застройщиков за незаконное возведение пристроек к многоквартирным домам, а также устройство дополнительных балконов и этажей.

Губернатор призвал привлечь к ответственности застройщика проблемных ЖК в Новороссийске.

В отношении бывшего президента нотариальной палаты Краснодарского края Галины Черновой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.