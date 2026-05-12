В Сочи осужден директор депозитария, укравший у клиентов более 200 млн рублей

Центральный районный суд Сочи вынес приговор генеральному директору ООО «Многофункциональный депозитарный центр», признав его виновным в серии краж денежных средств из банковских ячеек клиентов. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, фигурант осужден по 24 эпизодам кражи в особо крупном размере и трем эпизодам кражи в крупном размере.

Следствие и суд установили, что руководитель депозитарного центра на протяжении длительного времени вскрывал индивидуальные ячейки клиентов и похищал находившиеся в них денежные средства. Общий ущерб потерпевшим превысил 200 млн руб.

По совокупности преступлений суд назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также ему запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил в полном объеме. Арест на имущество осужденного сохранен для обеспечения исполнения решений о возмещении ущерба.

Вячеслав Рыжков