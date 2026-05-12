Состояние пострадавших в результате стрельбы в Гулькевичах детей удовлетворительное

В Гулькевичах двое учеников младших классов получили травмы в результате стрельбы из пневматического пистолета. Пострадавшими оказались ученица второго класса и ученик первого класса, передает оперштаб Кубани.

Детей доставили в приемное отделение Гулькевичской центральной районной больницы с ушибленными ранами предплечья и бедра. В медицинском учреждении им провели необходимые обследования и оказали помощь.

По информации врачей, состояние обоих детей оценивается как удовлетворительное и стабильное. При этом родители мальчика приняли решение отказаться от его госпитализации.

Как сообщалось ранее, девятиклассник пронес пневматическое оружие в здание школы и травмировал двоих учеников. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручал провести проверку.

Вячеслав Рыжков

