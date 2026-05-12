ФК «Краснодар» проиграл «Динамо»

Футбольный клуб «Краснодар» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги в Москве уступил «Динамо». Игра завершилась со счетом 1:2.

В первые полчаса игры «быки» больше владели мячом и интереснее атаковали. В ряде голевых моментов на помощь своей команде приходил голкипер москвичей Андрей Лунев. На 31-й минуте южане заработали стандарт недалеко от ворот хозяев. Эдуард Сперцян снабдил передачей Диего Косту, который открыл счет в этом противостоянии. Для Эдуарда эта голевая передача стала 16-й в этом сезоне. На перерыв «Краснодар» ушел с минимальным преимуществом — 1:0.

Ответ «Динамо» последовал уже в начале второго тайма, когда Константин Тюкавин на радость зрителям нашел брешь в обороне гостей. В основное время южане упустили несколько опасных моментов, однако точку в матче поставили «динамовцы» уже в компенсированное время благодаря вышедшему на замену Ивану Сергееву. В итоге — поражение «Краснодара» со счетом 1:2.

В заключительном туре в рамках Российской премьер-лиги подопечные Мурада Мусаева 17 мая сыграют на своем поле против «Оренбурга». После 29 игр в РПЛ будущий соперник занимает 11-е место в турнирной таблице и имеет в своем активе 29 набранных очков. «Краснодар» располагается на второй строчке с 63 баллами и отстает от «Зенита» на два очка.

Евгений Леонтьев