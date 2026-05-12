В отношении экс-президента нотариальной палаты Кубани возбуждено уголовное дело

В отношении бывшего президента нотариальной палаты Краснодарского края Галины Черновой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона. Фигурантка является бывшей супругой экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным собеседника агентства, дело связано с выявленными нарушениями при распоряжении имуществом региональной нотариальной палаты.

Ранее Генеральная прокуратура заявляла о признаках содействия Галины Черновой своему бывшему супругу в сокрытии доходов коррупционного происхождения. 24 апреля Октябрьский районный суд Краснодара прекратил право нотариальной деятельности Черновой, а также ее заместителя Елены Рязанской и двух нотариусов, работавших под их контролем. Галина Чернова возглавляла нотариальную палату Краснодарского края с октября 2001 года.

Кроме того, она проходила ответчиком по гражданскому делу об обращении в доход государства имущества членов семьи и аффилированных с Александром Черновым лиц. В апреле суд удовлетворил антикоррупционный иск. Представитель Генпрокуратуры в ходе процесса утверждал, что нотариальная система региона с начала 1990-х годов находилась под влиянием семьи Чернова и, по версии обвинения, использовалась в том числе для извлечения незаконной выгоды.

Вячеслав Рыжков