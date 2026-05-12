В Краснодаре 29 тысяч выпускников примут участие в последних звонках

В 120 школах Краснодара 26 мая последние звонки прозвучат для более чем 29 тыс. выпускников 9-х и 11-х классов, торжественные линейки начнутся в 8:30 при усиленных мерах безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Глава города Евгений Наумов подчеркнул, что необходимо задействовать все оперативные и правоохранительные структуры. «Самое главное — обеспечить безопасность детей, их родителей и педагогов. Праздник должен пройти спокойно. Необходимо задействовать все оперативные и правоохранительные структуры, обязательно в каждой школе иметь резервные источники питания. Также важно, чтобы в линейках приняли участие современные герои: бойцы СВО и ветераны локальных войн»,— отметил мэр.

Во всех образовательных заведениях во время торжественных линеек будут дежурить сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, городской службы спасения, медики. Как сообщила директор департамента образования Елена Ильченко, сейчас в школах проводят проверки состояния эвакуационных выходов, наличия у сотрудников ЧОПов четких инструкций о порядке информирования территориальных органов МВД, ФСБ и других оперативных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Алина Зорина