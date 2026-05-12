Прокуратура на Кубани начала взыскивать ущерб за незаконные пристройки к жилым домам

Прокуратура Краснодарского края начала применять практику взыскания убытков с застройщиков за незаконное возведение пристроек к многоквартирным домам, а также устройство дополнительных балконов и этажей. Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, общий объем возмещенного ущерба в регионе превысил 760 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что меры прокурорского реагирования принимаются по фактам самовольного изменения конструкций жилых домов и иных нарушений градостроительного законодательства. По данным Генпрокуратуры, практика взыскания убытков с застройщиков была внедрена именно в Краснодарском крае.

Кроме того, по инициативе органов прокуратуры в 38 регионах страны были скорректированы правила землепользования и застройки. В 2025 году для устранения порядка 9 тыс. нарушений в сфере жилищного строительства прокуроры внесли около 3 тыс. актов реагирования.

В Генпрокуратуре отметили, что особое внимание уделяется качеству возводимого жилья, соблюдению сроков строительства и обеспеченности новых микрорайонов социальной инфраструктурой.

В качестве одного из примеров в ведомстве привели Ставропольский край, где по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в связи с освобождением застройщика от обязательств по созданию объектов социальной инфраструктуры. По оценке следствия, это повлекло дополнительные расходы бюджета в размере 1,6 млрд руб.

Вячеслав Рыжков