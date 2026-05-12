СКР возбудил уголовное дело после стрельбы в школе Гулькевичского района

В Гулькевичах в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) в связи со стрельбой в школе. Об этом сообщает пресс-служба следственного отдела по району СКР по Краснодарскому краю.

Согласно предварительной информации, утром 12 мая подросток, находясь в одной из школ Гулькевичского района, выстрелил из пневматического пистолета в сторону учеников младших классов, а затем скрылся с места происшествия. В результате случившегося дети получили телесные повреждения, им оказали необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает.

Сейчас несовершеннолетний фигурант задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия. Следствием устанавливаются обстоятельства случившегося. Кроме того, действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности в школе, будет дана оценка.

Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления Андреем Масловым поставлен на контроль в аппарате следственного управления.

Алина Зорина