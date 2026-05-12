Губернатор призвал привлечь к ответственности застройщика проблемных ЖК в Новороссийске

Строительство жилых комплексов «Посейдон» и «Суджук-Кале» в Новороссийске приостановлено уже более года. На ситуацию обратили внимание жители города, сообщавшие о проблеме, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, власти намерены подключиться к решению вопроса и добиваться ответственности со стороны недобросовестного застройщика.

Кондратьев напомнил, что в регионе на протяжении последних лет ведется системная работа по защите прав участников долевого строительства. При поддержке президента России и правительства страны за последние десять лет в крае восстановлены права 67 тыс. дольщиков, завершено строительство 590 домов. Из регионального бюджета на эти цели, включая достройку проблемных объектов и компенсационные выплаты, направлено порядка 7,5 млрд руб.

При этом, по словам губернатора, в региональном реестре проблемных объектов сохраняются три дома. Жилой комплекс «Анит-Сити» планируется ввести в эксплуатацию в начале лета. По объектам «Луч» и «Заря» часть дольщиков отказалась от компенсаций, на площадках продолжаются работы по завершению строительства, однако сроки сдвигаются из-за выявленных нарушений.

Губернатор подчеркнул необходимость полного устранения строительных недочетов и завершения работ с обеспечением качества и безопасности жилья для будущих жителей.

