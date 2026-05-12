В Туапсе собрали более 27,7 тысячи кубометров замазученного грунта

Более 27 717 куб. м загрязненного грунта и водномазутной смеси собрано и вывезено с береговой линии в Туапсе. Об этом сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко

В работах на береговой линии участвуют 546 специалистов, в том числе сотрудники МЧС России. Для уборки задействовано 103 единицы техники.

По словам Сергея Бойко, на сегодняшний день в гостиницах Туапсе остаются 16 человек, среди которых шестеро детей, чье жилье было серьезно повреждено в результате атак беспилотных летательных аппаратов на город.

