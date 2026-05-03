Главные новости за неделю с 27 апреля по 3 мая. Ростов-на-Дону и область

Компания «Родные поля» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к Петру Ходыкину, Нине Кузнецовой и Татьяне Ходыкиной. Истец просит признать недействительным договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЮгАгроХолдинг», составляющую 99,95%.

На конец апреля 2026 года аграрии Ростовской области получили 4,2 млрд руб. льготных краткосрочных кредитов. Прием заявок продолжается.

Краснодарский краевой суд подтвердил приговор в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой, начальника Судебного департамента в Ростовской области Андрея Рощевского и председателя районного суда Георгия Бондаренко. Елена Золотарева приговорена к 15 годам колонии общего режима со штрафом в 170 млн руб. и лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 15 лет. Она также лишена почетного звания «Ветеран труда» и государственной награды.

Следственный отдел по Первомайскому району Ростова-на-Дону возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) по факту аварии с участием такси и автобуса. ДТП произошло утром 28 апреля в районе улицы Щедрина, 22. 34-летняя девушка-пассажир скончалась, а водитель такси получил травмы. Пассажиры автобуса не пострадали.

Из-за ограничения возможности привлечь потенциальных арендаторов для мероприятий, стадион «Ростов-Арена» не окупает свое содержание. В 2025 году стадион получил 114,9 млн руб. с аренды, проведения футбольных матчей и размещения рекламы на медиафасаде, а на содержание было потрачено 299,2 млн руб.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) оставил без изменения приговор по делу бывшего главного архитектора Азова Марины Ковалевич. В марте 2025 года Азовский городской суд признал Марину Ковалевич виновной в получении взятки и в покушении на получение взятки (п.«в» ч.5 ст.290; ч.3 ст.30 ч.6 ст.290 УК РФ). Ей было назначено 7 лет 1 месяц колонии общего режима со штрафом 360 тыс. руб.

В Ростовской области к 1 мая выполнена большая часть запланированного ямочного ремонта. Из 194 тыс. кв. м выявленных дефектов устранено 146 тыс. кв. м. В «красной зоне» по ремонту дорог оказались шесть территорий: Каменский район, Азов, Гуково, Донецк, Ростов-на-Дону и Таганрог.

Таганрог получил бюджетный кредит в более чем 1,5 млрд руб. по распоряжению регионального правительства. Полученные средства позволили полностью погасить задолженность перед коммерческими структурами.

В Ростове-на-Дону планируется построить развлекательный комплекс на ул. Левобережной. Инвестор планирует вложить в строительство 490 млн руб.

Администрация Ростова-на-Дону направит более 919,4 млн руб. на благоустройство Советского, Железнодорожного и Ленинского районов. Контракты действуют с 1 июня 2026 года до 22 февраля 2027 года.

В Ростове-на-Дону открыли понтонный мост на Зеленый остров.

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области. Ее подозревают в получении взятки за незаконные действия и в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 290 УК РФ и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В Таганроге в ближайшее время начнется обследование и очистка дна пляжей. Кроме этого, будет проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза воды в акватории залива. Ее результаты поступят до 25 мая.

В Белокалитвинском районе задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть мужчины. В ходе конфликта знакомый нанес 37-летнему мужчине удар ножом, после чего пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия.