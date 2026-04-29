Власти Дона отчитались о дорожном ремонте и подготовке к отопительному сезону

На заседании правительства Ростовской области обсудили ремонт дорог, подготовку к отопительному сезону и развитие спорта. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

По словам министра транспорта Алены Беликовой, к 1 мая выполнена большая часть запланированного ямочного ремонта. Из 194 тыс. кв. м выявленных дефектов устранено 146 тыс. кв. м. В «красной зоне» по ремонту дорог оказались шесть территорий: Каменский район, Азов, Гуково, Донецк, Ростов-на-Дону и Таганрог. Главам этих территорий поручено представить отчет о ходе работ к 8 мая, до 1 июня устранить дефекты по гарантийным обязательствам, а до начала декабря провести диагностику дорог.

В регионе также началась подготовка к отопительному сезону 2026–2027. В Таганроге ремонтируют 2,7 км теплосетей и котельные. После завершения работ бесперебойное теплообеспечение получат 211 многоквартирных домов и 35 социальных объектов. В Новочеркасске решается проблема старой котельной в микрорайоне Хотунок, а в поселке Розет Красносулинского района заменят аварийную дымовую трубу на котельной. Эти работы должны завершить до конца июня. Кроме того, планируется ликвидировать 16 подвальных котельных: четыре в Таганроге, одну в Азове и 11 в Ростове.

В сфере спорта поставлена задача к 2030 году добиться, чтобы физической культурой занимались 70% населения области. В настоящий момент в реестре ГТО насчитывается около 134 тыс. жителей. Кроме того, муниципалитетам поручено соблюсти сроки создания малых спортплощадок для сдачи норм ГТО в 12 муниципалитетах и завершить строительство «умных» спортплощадок в Ростове, Гукове и Каменске-Шахтинском.

