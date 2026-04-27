В Ростовской области аграрии получили 4,2 млрд рублей краткосрочных кредитов

На конец апреля 2026 года аграрии Ростовской области получили 4,2 млрд руб. льготных краткосрочных кредитов. Прием заявок продолжается. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

На данный момент в регионе яровые культуры засеяны на площади 615 тыс. га, что составляет 32% от плана. Что касается посевов озимых зерновых культур (около 2,8 млн га), то они находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Отмечаются, что ранние зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 362 тыс. га — 74% от плана. Продолжается сев кукурузы и подсолнечника.

«Картофель и овощебахчевые культуры посеяны на 7 тыс. га, что составляет 65% от намеченного — на 27% больше, чем в аналогичную дату прошлого года», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в середине апреля 2026 года донские аграрии получили 3,3 млрд руб. краткосрочных льготных кредитов. Тогда яровыми культурами было засеяно около 500 тыс. га, что составляло более 25% от плана.

Наталья Белоштейн