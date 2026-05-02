Пляжи Таганрога проверят на безопасность до 25 мая

В Таганроге в ближайшее время начнется обследование и очистка дна пляжей. Кроме этого, будет проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза воды в акватории залива. Ее результаты поступят до 25 мая. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

Фото: Администрация Таганрога

На данный момент на территории пляжей проведена акарицидная обработка и дератизация. До 25 мая планируется завезти песок.

Пляжный сезон начнется 1 июня и продлится до 1 сентября. Все это время на территории прибрежных зон отдыха будут организованы ежедневная уборка, дежурства спасателей и медиков.

Госпожа Камбулова добавила, что все специалисты прошли соответствующую подготовку и укомплектованы необходимым оборудованием для оказания первой помощи.

Наталья Белоштейн

