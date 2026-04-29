Приговор бывшему главному архитектору Азова оставлен без изменения

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) оставил без изменения приговор по делу бывшего главного архитектора Азова Марины Ковалевич. Копия кассационного определения имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».

Архитектора обвиняли в том, что она получила взятку от генерального директора строительной компании в виде выполнения ремонта в квартире ее матери. Ремонт на общую сумму 180 тыс. руб. был проведен застройщиком за выдачу разрешения на строительство ЖК. Позже Марина Ковалевич пыталась получить от этого же застройщика скидку на покупку квартиры в жилом комплексе Азова в размере 1,4 млн руб. за выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

В марте 2025 года Азовский городской суд признал Марину Ковалевич виновной в получении взятки и в покушении на получение взятки (п.«в» ч.5 ст.290; ч.3 ст.30 ч.6 ст.290 УК РФ). Ей было назначено 7 лет 1 месяц колонии общего режима, со штрафом 360 тыс. руб. Кроме того, суд запретил ей занимать определенные должности в госорганах и органах местного самоуправления в течение пяти лет после освобождения. В июне 2025 года Ростовский областной суд оставил наказание без изменения.

Марина Ковалевич обжаловала решения первых двух инстанций в кассационном суде. В жалобе архитектор назвала назначенное ей наказание чрезмерно суровым и попросила его смягчить. Осужденная отметила, что она признала вину и раскаялась, активно способствовала раскрытию преступлений. Также Марина Ковалевич добавила, что является одинокой матерью, у нее на иждивении находятся несовершеннолетний ребенок, сын, являющийся студентом, и пожилые родители, которые нуждаются в уходе.

Однако, рассмотрев доводы сторон, суд оставил решения Азовского городского суда и Ростовского областного суда без изменений.

Кристина Федичкина