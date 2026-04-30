В Ростове направят 919 млн рублей на благоустройство трех районов

Администрация Ростова-на-Дону направит более 919,4 млн руб. на благоустройство Советского, Железнодорожного и Ленинского районов. Соответствующая информация опубликована на сайте Госзакупок.

Начальная цена закупки на право заключения контракта на благоустройство в Советском районе составляет 377,7 млн руб., в Железнодорожном — 310,8 млн руб., в Ленинском — 230,9 млн руб. Заказчиками выступают районные управления ЖКХ.

Согласно условиям контрактов, подрядчики должны будут в летне-осенний период организовать уборку и мойку дорог, остановок и мостов, а также провести полив и прополку газонов, кустарников и деревьев. Контракты действуют с 1 июня 2026 года до 22 февраля 2027 года.

Наталья Шинкарева