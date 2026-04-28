«Ростов-Арена» не смогла окупить свое содержание

Из-за ограничения возможности привлечь потенциальных арендаторов для мероприятий, стадион «Ростов-Арена» не окупает свое содержание. Об этом сообщает Donnews, ссылаясь на информацию от министерства спорта Ростовской области.

В 2025 году стадион получил 114,9 млн руб. с аренды, проведения футбольных матчей и размещения рекламы на медиафасаде, а на содержание было потрачено 299,2 млн руб.

«В связи с тем, что Ростовская область является приграничным регионом с зоной проведения специальной военной операции и временным прекращением работы аэропорта Платов с 24 февраля 2022 года по настоящее время, возможность привлечения потенциальных арендаторов площадей объекта для проведения мероприятий на стадионе “Ростов-Арена” ограничена»,— пишет издание со ссылкой на минспорта.

Наталья Шинкарева