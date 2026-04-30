В Ростове в строительство развлекательного комплекса на Левобережной вложат 490 млн рублей

В Ростове-на-Дону в этом году планируется построить развлекательный комплекс на ул. Левобережной, сообщил в своем канале в Max глава городской администрации Александр Скрябин.

По данным господина Скрябина, инвестор планирует вложить в строительство 490 млн руб. «В настоящее время идет возведение вертикальных железобетонных конструкций второго этажа и подключение коммуникаций. После запуска этого проекта налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят 92,1 млн руб. в год»,— начинал глава администрации.

Отмечается, что сейчас и нвестпортфель Ростова-на-Дону включает 51 проект почти на 1 трлн рублей. Семь проектов на сумму более 123 млрд руб. включены в перечень ключевых инвестпроектов региона.

Наталья Шинкарева