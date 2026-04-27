Донской агротрейдер в суде пытается взыскать с бывшего владельца 40 млн рублей

Компания «Родные поля» обратилось в арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к Петру Ходыкину, бывшему владельцу, Нине Кузнецовой и Татьяне Ходыкиной. Истец просит признать недействительным договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЮгАгроХолдинг», составляющую 99,95%. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Договор был заключен 26 июля 2023 между ООО «Торговый дом РИФ» (в настоящее время — ООО «Родные поля») и Петром Ходыкиным. Вторым требованием иска является признание недействительными сделок по отчуждению Петром Ходыкиным в пользу Нины Кузнецовой и Татьяны Ходыкиной долей в уставном капитале ООО «ЮгАгроХолдинг». Номинальная стоимость этих долей составляет 40,7 млн руб., что соответствует 66% уставного капитала организации.

Кроме того, заявитель настаивает на применении последствий недействительности ничтожной сделки. Именно рамках этого требования истец просит взыскать с Петра Ходыкина в пользу ООО «Родные поля» долю в уставном капитале «ЮгАгроХолдинга» размером 33,9%. С Нины Кузнецовой предлагается взыскать долю номинальной стоимостью 20 млн руб., составляющую 33% уставного капитала. С Татьяны Ходыкиной также планируется взыскать долю номинальной стоимостью 20 млн руб., что также соответствует 33% уставного капитала.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, к делу привлечены Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и ООО «ЮгАгроХолдинг».

