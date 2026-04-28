Суд подтвердил приговор фигурантам дела экс-судьи Елены Золотаревой

Краснодарский краевой суд подтвердил приговор в отношении бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой, начальника Судебного департамента в Ростовской области Андрея Рощевского и председателя районного суда Георгия Бондаренко. Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляционные жалобы на решение Первомайского районного суда, подтвердив вину фигурантов в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Таким образом, Елена Золотарева приговорена к 15 годам колонии общего режима со штрафом в 170 млн руб. и лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 15 лет. Она также лишена почетного звания «Ветеран труда» и государственной награды. Татьяна Юрова получила 13 лет колонии общего режима, штраф в 120 млн руб. и запрет занимать должности на госслужбе на 10 лет. Андрей Рощевский приговорен к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 50 млн руб., лишением права занимать должности на госслужбе на пять лет. Он также лишен звания «Ветеран труда». Георгий Бондаренко приговорен к шести годам колонии общего режима, штрафу в 4 млн руб. и запрету занимать должности на госслужбе на четыре года.

Приговор был обжалован в Краснодарский краевой суд. Елена Золотарева отказалась от участия в процессе, ее интересы представлял адвокат. Остальные подсудимые участвовали в заседании по видеоконференцсвязи. Судебная коллегия, изучив материалы дела, не нашла оснований для изменения приговора или смягчения наказания. Решение районного суда сочли законным и справедливым. Апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.

Константин Соловьев