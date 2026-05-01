Сотрудницу СИЗО в Ростове заподозрили в получении 30 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области. Ее подозревают в получении взятки за незаконные действия и в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 290 УК РФ и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Согласно версии следствия, фигурантка в период с апреля по июнь 2025 года получила от гражданина 30 тыс. руб. Деньги предназначались за улучшение качества содержания в СИЗО женщины, находящейся под стражей, а также за незаконную передачу ей запрещённых предметов, в том числе мобильного телефона.

Следственный орган также возбудил уголовное дело в отношении взяткодателя по статье о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступлений и лиц, причастных к их совершению. Расследование продолжается.

Мария Хоперская