В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после гибели пассажирки такси в ДТП

Следственный отдел по Первомайскому району Ростова-на-Дону возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) по факту аварии с участием такси и автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

«В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Проводится осмотр, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия»,— сказано в сообщении.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ДТП произошло утром 28 апреля в районе улицы Щедрина, 22. По предварительным данным, водитель Renault Logan не уступил дорогу рейсовому автобусу №63. В результате столкновения загорелся газовый баллон. В МЧС России по Ростовской области уточнили, что 34-летняя девушка-пассажир скончалась, а водитель такси получил травмы. Пассажиры автобуса не пострадали.

Наталья Шинкарева